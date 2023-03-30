13-летняя девочка ранена на Харьковщине в результате обстрела — Синегубов
29 марта в Харьковской области в результате обстрела армии РФ получила ранение 13-летняя девочка, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«От обстрелов у нас почти ежедневно страдает гражданское население. В частности, вчера пострадала 13-летняя девочка. Она доставлена в больницу. Состояние врачи оценивают как средней тяжести. Они делают все возможное, чтобы девочка восстановилась от полученных травм», — сообщил Синегубов, но где именно это произошло — не уточнил.
Он также рассказал, что ежесуточно враг обстреливает от 15 до 30 населенных пунктов региона вдоль границы и на Купянском направлении — из танков, артиллерии, РСЗО и из систем С-300. Больше всего страдают города Купянск и Волчанск, а также поселок Двуречная.
Читайте также: Армия РФ обстреляла жилые дома в Купянске (фото)
«На Купянском направлении враг ежедневно пытается атаковать позиции наших военных, однако несет потери и отступает», — добавил Синегубов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «13-летняя девочка ранена на Харьковщине в результате обстрела — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 марта в Харьковской области в результате обстрела армии РФ получила ранение 13-летняя девочка, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".