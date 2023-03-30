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13-летняя девочка ранена на Харьковщине в результате обстрела — Синегубов

Происшествия 17:15   30.03.2023
Елена Нагорная
13-летняя девочка ранена на Харьковщине в результате обстрела — Синегубов

29 марта в Харьковской области в результате обстрела армии РФ получила ранение 13-летняя девочка, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«От обстрелов у нас почти ежедневно страдает гражданское население. В частности, вчера пострадала 13-летняя девочка. Она доставлена в больницу. Состояние врачи оценивают как средней тяжести. Они делают все возможное, чтобы девочка восстановилась от полученных травм», — сообщил Синегубов, но где именно это произошло — не уточнил.

Он также рассказал, что ежесуточно враг обстреливает от 15 до 30 населенных пунктов региона вдоль границы и на Купянском направлении — из танков, артиллерии, РСЗО и из систем С-300. Больше всего страдают города Купянск и Волчанск, а также поселок Двуречная.

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«На Купянском направлении враг ежедневно пытается атаковать позиции наших военных, однако несет потери и отступает», — добавил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 17:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 марта в Харьковской области в результате обстрела армии РФ получила ранение 13-летняя девочка, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".