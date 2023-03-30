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13-річна дівчинка поранена на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов

Події 17:15   30.03.2023
Олена Нагорна
13-річна дівчинка поранена на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов

29 березня в Харківській області внаслідок обстрілу армії РФ поранено 13-річну дівчинку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Від обстрілів у нас майже щодня страждає цивільне населення. Зокрема, вчора постраждала 13-річна дівчинка. Її доставлено до лікарні. Стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Вони роблять все можливе, аби дівчинка відновилась від отриманих травм”, – повідомив Синєгубов, але де саме це сталося – не уточнив.

Він також розповів, що щодоби ворог обстрілює від 15 до 30 населених пунктів регіону вздовж кордону та на Куп’янському напрямку – з танків, артилерії, РСЗВ та із систем С-300. Найбільше страждають міста Куп’янськ та Вовчанськ, а також селище Дворічна.

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“На Куп’янському напрямку ворог щодня намагається атакувати позиції наших військових, однак зазнає втрат і відступає”, – додав Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 17:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 березня в Харківській області внаслідок обстрілу армії РФ поранено 13-річну дівчинку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".