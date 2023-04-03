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На Харьковщине из-за обстрела ранена женщина — Синегубов

Происшествия 08:21   03.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрела ранена женщина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки.

«В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности. Ранения получила 65-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней тяжести. В с. Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание магазина. Также враг обстрелял из РСЗО с. Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом», — написал Синегубов в telegram.

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Он сообщил, что в течение суток армия РФ обстреливала приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. В частности, под обстрелами были Купянск, Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук, Двухлетняя, Крахмальное и другие населенные пункты.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 08:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки".