На Харківщині через обстріл поранено жінку – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу.
“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено об’єкти цивільної промисловості. Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок“, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він повідомив, що протягом доби армія РФ обстрілювала прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Зокрема, під обстрілами були Куп’янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші населені пункти.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу".