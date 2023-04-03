За сутки на Харьковщине выгорело 100 гектаров — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в регионе случилось 27 пожаров в экосистемах и на открытых территориях.
«Из 38 пожаров, которые произошли в сутки, 27 возникло в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила около 100 га. Горела прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковщины.
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Пожаров, возникших из-за обстрелов за сутки не зафиксировали.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в регионе случилось 27 пожаров в экосистемах и на открытых территориях".