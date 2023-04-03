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За добу на Харківщині вигоріло 100 гектарів – ДСНС

Події 08:16   03.04.2023
Оксана Горун
За добу на Харківщині вигоріло 100 гектарів – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що в регіоні сталося 27 пожеж в екосистемах та на відкритих територіях.

” Із 38 пожеж, що трапились за добу, 27 виникло у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала близько 100 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності, чи спалювання сміття”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Харківщини.

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Пожеж, які виникли через обстріли, за добу не зафіксували.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 08:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що в регіоні сталося 27 пожеж в екосистемах та на відкритих територіях".