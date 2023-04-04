Live
  • Вторник 04.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🟢

Благословлял ВС РФ в оккупированной Купянщине: разоблачили священника УПЦ МП

Общество 14:26   04.04.2023
Виктория Яковенко
Благословлял ВС РФ в оккупированной Купянщине: разоблачили священника УПЦ МП Фото: Харьковская областная прокуратура

Бывший настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата во время оккупации Купянского района активно поддерживал действия РФ. Во время освобождения Харьковской области, священник-коллаборант сбежал в Россию. 

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В конце июля 2022 года в оккупированном поселке Двуречная Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю «Дня Крещения Руси», которое проводилось местными представителями УПЦ МП.

Там священник-коллаборант благословлял оккупантов и военную автомобильную технику РФ. Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру «мероприятие», чтобы выставить видео на пророссийских медиаресурсах, добавили в прокуратуре.

Во время освобождения Харьковщины священник вместе с семьей сбежал на территорию РФ. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

Сейчас проходит досудебное расследование по факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК).

01
Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Убила бывшего мужа: на Харьковщине задержали 31-летнюю женщину

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:26
Благословлял ВС РФ в оккупированной Купянщине: разоблачили священника УПЦ МП
13:52
За сутки на Купянско-Лиманском направлении уничтожены 50 окупантов, 115 ранены
18:25
Волчанск, Двуречную и еще десять сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб
16:36
Работать приходилось под канонаду: энергетики запитали 5 сел в Изюмском районе
16:08
На Харьковщине лесничий во время оккупации помогал армии РФ строить укрепления

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Благословлял ВС РФ в оккупированной Купянщине: разоблачили священника УПЦ МП»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 14:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата во время оккупации Купянского района активно поддерживал действия РФ. Во время освобождения Харьковской области, священник-коллаборант сбежал в Россию. ".