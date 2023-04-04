Благословлял ВС РФ в оккупированной Купянщине: разоблачили священника УПЦ МП
Бывший настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата во время оккупации Купянского района активно поддерживал действия РФ. Во время освобождения Харьковской области, священник-коллаборант сбежал в Россию.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В конце июля 2022 года в оккупированном поселке Двуречная Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю «Дня Крещения Руси», которое проводилось местными представителями УПЦ МП.
Там священник-коллаборант благословлял оккупантов и военную автомобильную технику РФ. Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру «мероприятие», чтобы выставить видео на пророссийских медиаресурсах, добавили в прокуратуре.
Во время освобождения Харьковщины священник вместе с семьей сбежал на территорию РФ. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.
Сейчас проходит досудебное расследование по факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК).
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата во время оккупации Купянского района активно поддерживал действия РФ. Во время освобождения Харьковской области, священник-коллаборант сбежал в Россию. ".