Благословлял ВС РФ в оккупированной Купянщине: разоблачили священника УПЦ МП

Бывший настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата во время оккупации Купянского района активно поддерживал действия РФ. Во время освобождения Харьковской области, священник-коллаборант сбежал в Россию.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В конце июля 2022 года в оккупированном поселке Двуречная Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю «Дня Крещения Руси», которое проводилось местными представителями УПЦ МП.

Там священник-коллаборант благословлял оккупантов и военную автомобильную технику РФ. Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру «мероприятие», чтобы выставить видео на пророссийских медиаресурсах, добавили в прокуратуре.

Во время освобождения Харьковщины священник вместе с семьей сбежал на территорию РФ. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

Сейчас проходит досудебное расследование по факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК).