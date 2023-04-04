Благословляв ЗС РФ в окупованій Куп’янщині: викрили священника УПЦ МП

Колишній настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ Московського патріархату під час окупації Куп’янського району активно підтримував дії РФ. Під час звільнення Харківської області священник-колаборант втік до Росії.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Наприкінці липня 2022 року в окупованому селищі Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з нагоди «Дня Хрещення Русі», який проводили місцеві представники УПЦ МП.

Там священник-колаборант благословляв окупантів та військову автомобільну техніку РФ. Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід», щоб виставити відео на проросійських медіаресурсах, додали в прокуратурі.

Під час визволення Харківщини священник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його було призначено настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Тверської та Кашинської єпархії РПЦ.

Наразі відбувається досудове розслідування за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).