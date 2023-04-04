Благословляв ЗС РФ в окупованій Куп’янщині: викрили священника УПЦ МП
Колишній настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ Московського патріархату під час окупації Куп’янського району активно підтримував дії РФ. Під час звільнення Харківської області священник-колаборант втік до Росії.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Наприкінці липня 2022 року в окупованому селищі Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з нагоди «Дня Хрещення Русі», який проводили місцеві представники УПЦ МП.
Там священник-колаборант благословляв окупантів та військову автомобільну техніку РФ. Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід», щоб виставити відео на проросійських медіаресурсах, додали в прокуратурі.
Під час визволення Харківщини священник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його було призначено настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Тверської та Кашинської єпархії РПЦ.
Наразі відбувається досудове розслідування за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ Московського патріархату під час окупації Куп’янського району активно підтримував дії РФ. Під час звільнення Харківської області священник-колаборант втік до Росії.".