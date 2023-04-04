Юные харьковчане написали радиодиктант о минах. Диктовал пес Патрон (видео)
Ко Всемирному дню минного просвещения в Харькове дети написали радиодиктант «Совместно к безопасности» от пса Патрона.
Перед диктантом с детьми имели возможность пообщаться чрезвычайники, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Обсудили вопрос загрязнения региона минами и другими взрывоопасными предметами, а также говорили о важности изучения правил безопасного поведения. Как обезопасить себя, если обнаружили мину или неразорвавшийся боеприпас», — говорят в пресс-службе.
После этого спасатели вместе с детьми писали диктант от пса Патрона.
Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Он был основан ООН в 2005 году. Сегодня во всех районах Харькова и области были организованы учения по минной безопасности, тренинги и мастер-классы.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Всемирному дню минного просвещения в Харькове дети написали радиодиктант «Совместно к безопасности» от пса Патрона.".