Юные харьковчане написали радиодиктант о минах. Диктовал пес Патрон (видео)

Ко Всемирному дню минного просвещения в Харькове дети написали радиодиктант «Совместно к безопасности» от пса Патрона.

Перед диктантом с детьми имели возможность пообщаться чрезвычайники, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Обсудили вопрос загрязнения региона минами и другими взрывоопасными предметами, а также говорили о важности изучения правил безопасного поведения. Как обезопасить себя, если обнаружили мину или неразорвавшийся боеприпас», — говорят в пресс-службе.

После этого спасатели вместе с детьми писали диктант от пса Патрона.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Он был основан ООН в 2005 году. Сегодня во всех районах Харькова и области были организованы учения по минной безопасности, тренинги и мастер-классы.