Live
  • Вторник 04.04.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🟢

Юные харьковчане написали радиодиктант о минах. Диктовал пес Патрон (видео)

Общество 19:36   04.04.2023
Елена Нагорная
Юные харьковчане написали радиодиктант о минах. Диктовал пес Патрон (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ко Всемирному дню минного просвещения в Харькове дети написали радиодиктант «Совместно к безопасности» от пса Патрона.

Перед диктантом с детьми имели возможность пообщаться чрезвычайники, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Обсудили вопрос загрязнения региона минами и другими взрывоопасными предметами, а также говорили о важности изучения правил безопасного поведения. Как обезопасить себя, если обнаружили мину или неразорвавшийся боеприпас», — говорят в пресс-службе.

После этого спасатели вместе с детьми писали диктант от пса Патрона.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Он был основан ООН в 2005 году. Сегодня во всех районах Харькова и области были организованы учения по минной безопасности, тренинги и мастер-классы.

Читайте также: В разных районах Харькова проводят учения по минной безопасности (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:09
Где харьковчанам брать воду, если в кранах ее не станет из-за удара РФ. Адреса
18:35
Десяток населенных пунктов Харьковщины был под вражеским огнем — Генштаб
18:18
Сколько коллаборантов и корректировщиков огня уже разоблачили на Харьковщине
17:42
Групповое изнасилование оккупантами девушки на Харьковщине: трое — установлены
10:19
В разных районах Харькова проводят учения по минной безопасности (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Юные харьковчане написали радиодиктант о минах. Диктовал пес Патрон (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Всемирному дню минного просвещения в Харькове дети написали радиодиктант «Совместно к безопасности» от пса Патрона.".