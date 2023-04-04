Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)

До Всесвітнього дня мінної просвіти у Харкові діти написали радіодиктант «Спільно до безпеки» від пса Патрона.

Перед диктантом з дітьми мали змогу поспілкуватись надзвичайники, розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Обговорили питання забруднення регіону мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, а також говорили про важливість вивчення правил безпечної поведінки. Як убезпечити себе, якщо виявили міну або боєприпас, що не розірвався”, — кажуть у пресслужбі.

Після цього рятувальники разом із дітьми писали радіодиктант від пса Патрона.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням. Він був започаткований ООН у 2005 році. Сьогодні в усіх районах Харкова та області були організовані навчання з мінної безпеки, тренінги та майстеркласи.