Live
  • Вівторок 04.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🟢

Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)

Суспільство 19:36   04.04.2023
Елена Нагорная
Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)

До Всесвітнього дня мінної просвіти у Харкові діти написали радіодиктант «Спільно до безпеки» від пса Патрона.

Перед диктантом з дітьми мали змогу поспілкуватись надзвичайники, розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Обговорили питання забруднення регіону мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, а також говорили про важливість вивчення правил безпечної поведінки. Як убезпечити себе, якщо виявили міну або боєприпас, що не розірвався”, — кажуть у пресслужбі.

Після цього рятувальники разом із дітьми писали радіодиктант від пса Патрона.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням. Він був започаткований ООН у 2005 році. Сьогодні в усіх районах Харкова та області були організовані навчання з мінної безпеки, тренінги та майстеркласи.

Читайте також:  У різних районах Харкова проводять навчання з мінної безпеки (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

19:09
Де харків’янам брати воду, якщо у кранах її не стане через удар РФ. Адреси
18:35
Десяток населених пунктів Харківщини був під ворожим вогнем – Генштаб
18:18
Скільки колаборантів і корегувальників вогню вже викрили на Харківщині
17:42
Групове зґвалтування окупантами дівчини на Харківщині: троє – встановлені
10:19
У різних районах Харкова проводять навчання з мінної безпеки (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 19:36;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Всесвітнього дня мінної просвіти у Харкові діти написали радіодиктант «Спільно до безпеки» від пса Патрона.".