Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)
До Всесвітнього дня мінної просвіти у Харкові діти написали радіодиктант «Спільно до безпеки» від пса Патрона.
Перед диктантом з дітьми мали змогу поспілкуватись надзвичайники, розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Обговорили питання забруднення регіону мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, а також говорили про важливість вивчення правил безпечної поведінки. Як убезпечити себе, якщо виявили міну або боєприпас, що не розірвався”, — кажуть у пресслужбі.
Після цього рятувальники разом із дітьми писали радіодиктант від пса Патрона.
Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області
4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням. Він був започаткований ООН у 2005 році. Сьогодні в усіх районах Харкова та області були організовані навчання з мінної безпеки, тренінги та майстеркласи.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 19:36;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Всесвітнього дня мінної просвіти у Харкові діти написали радіодиктант «Спільно до безпеки» від пса Патрона.".