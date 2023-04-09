В Украину вернули 31 ребенка, депортированного из Харьковщины и Херсона в РФ
В субботу, 8 апреля, в Украину вернулся еще 31 ребенок из Херсонской и Харьковской областей, которых после начала полномасштабного вторжения вывезли в Россию или аннексированные территории Украины.
Об этом сообщает благотворительная организация Save Ukraine.
24 ребенка находились в оздоровительных лагерях Евпатории, еще 7 – в Воронеже, Ростове и Белгородской области, добавили в организации.
«Это была самая сложная из всех предыдущих спасательных миссий. Россия развернула масштабную информационную кампанию. Пока мамы проходили 13-часовой допрос в ФСБ, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова проводила пресс-конференцию, во время которой пыталась навязать миру «свою» версию событий. Но самый большой «сюрприз» ожидал родителей в лагере в Крыму. Российские власти пригласили журналистов телеканала «Россия 1» для постановочного репортажа», — рассказали в Save Ukraine.
Также, к сожалению, от пережитого стресса умерла бабушка, которая должна была вернуть домой двух своих внуков. Сердце женщины не выдержало, отметили в организации.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 12:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 8 апреля, в Украину вернулся еще 31 ребенок из Херсонской и Харьковской областей, которых после начала полномасштабного вторжения вывезли в Россию или аннексированные территории Украины.".