В Украину вернули 31 ребенка, депортированного из Харьковщины и Херсона в РФ

В субботу, 8 апреля, в Украину вернулся еще 31 ребенок из Херсонской и Харьковской областей, которых после начала полномасштабного вторжения вывезли в Россию или аннексированные территории Украины.

Об этом сообщает благотворительная организация Save Ukraine.

24 ребенка находились в оздоровительных лагерях Евпатории, еще 7 – в Воронеже, Ростове и Белгородской области, добавили в организации.

«Это была самая сложная из всех предыдущих спасательных миссий. Россия развернула масштабную информационную кампанию. Пока мамы проходили 13-часовой допрос в ФСБ, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова проводила пресс-конференцию, во время которой пыталась навязать миру «свою» версию событий. Но самый большой «сюрприз» ожидал родителей в лагере в Крыму. Российские власти пригласили журналистов телеканала «Россия 1» для постановочного репортажа», — рассказали в Save Ukraine.

Также, к сожалению, от пережитого стресса умерла бабушка, которая должна была вернуть домой двух своих внуков. Сердце женщины не выдержало, отметили в организации.