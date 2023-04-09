В Україну повернули 31 дитину, депортовану з Харківщини та Херсонщини в РФ

У суботу, 8 квітня, в Україну повернулася ще 31 дитина з Херсонської та Харківської областей, яких після початку повномасштабного вторгнення вивезли до Росії чи анексованих територій України.

Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine.

24 дитини перебували в оздоровчих таборах Євпаторії, ще 7 — у Воронежі, Ростові та Бєлгородській області, додали в організації.

«Це була найскладніша з усіх попередніх рятувальних місій. Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Поки мами проходили 13-годинний допит у ФСБ, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова проводила пресконференцію, під час якої намагалася нав’язати світу перекручену версію подій. Але найбільший “сюрприз” чекав на батьків у таборі в Криму. Російська влада запросила журналістів телеканалу “Россия 1” для постановчого репортажу», – розповіли в Save Ukraine.

Також, на жаль, від пережитого стресу померла бабуся, яка мала повернути додому двох своїх онуків. Серце жінки не витримало, зазначили в організації.