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В харьковском парке нашли труп. Информация полиции

Происшествия 22:02   10.04.2023
Елена Нагорная
В харьковском парке нашли труп. Информация полиции Фото: соцсети

10 апреля в парке «Зеленый гай» в Харькове правоохранители обнаружили труп.

Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев. По их словам, труп пролежал там не один месяц.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, вероятно, это женщина. Информацию зарегистрировали.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 22:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 апреля в парке «Зеленый гай» в Харькове правоохранители обнаружили труп.".