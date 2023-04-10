В харьковском парке нашли труп. Информация полиции
Фото: соцсети
10 апреля в парке «Зеленый гай» в Харькове правоохранители обнаружили труп.
Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев. По их словам, труп пролежал там не один месяц.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, вероятно, это женщина. Информацию зарегистрировали.
Читайте также: Прокуратура эксгумировала тело мужчины, погибшего при обстреле Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «В харьковском парке нашли труп. Информация полиции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 22:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 апреля в парке «Зеленый гай» в Харькове правоохранители обнаружили труп.".