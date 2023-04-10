В харьковском парке нашли труп. Информация полиции

10 апреля в парке «Зеленый гай» в Харькове правоохранители обнаружили труп.

Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев. По их словам, труп пролежал там не один месяц.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, вероятно, это женщина. Информацию зарегистрировали.