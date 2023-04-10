У харківському парку знайшли труп. Інформація поліції
10 квітня у парку «Зелений гай» у Харкові правоохоронці виявили труп.
Про це повідомили в одному з Telegram-каналів із посиланням на очевидців. За їхніми словами, тіло пролежало там не один місяць.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, ймовірно, це жінка. Дані про подію зареєстрували.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 22:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 квітня у парку «Зелений гай» у Харкові правоохоронці виявили труп.".