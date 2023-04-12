Поджигатели мусора обесточили 200 домов в собственном селе на Изюмщине (фото)
Фото: Донецкая поселковая громада
В селе Пришиб Изюмского района Харьковской области 10 апреля произошел пожар, в результате которого были обесточены около двух сотен домов. Спровоцировали его сами жители населенного пункта, сжигавшие мусор.
Костер люди развели на улице Панченко, сообщают в Донецкой поселковой громаде, и огонь повредил около сотни метров электрического кабеля.
«Очень обидно, что не так давно только удалось наладить электроснабжение и снова необходимо проводить восстановительные работы! Особенно учитывая то, что война не закончилась, а люди собственноручно нанесли такой ущерб. Еще раз напоминаем, что сжигать мусор, сухую растительность, ветки и прочее запрещено!» — говорится в сообщении.
Фото: Донецкая поселковая громада
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Пришиб Изюмского района Харьковской области 10 апреля произошел пожар, в результате которого были обесточены около двух сотен домов. Спровоцировали его сами жители населенного пункта, сжигавшие мусор.".