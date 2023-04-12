Поджигатели мусора обесточили 200 домов в собственном селе на Изюмщине (фото)

В селе Пришиб Изюмского района Харьковской области 10 апреля произошел пожар, в результате которого были обесточены около двух сотен домов. Спровоцировали его сами жители населенного пункта, сжигавшие мусор.

Костер люди развели на улице Панченко, сообщают в Донецкой поселковой громаде, и огонь повредил около сотни метров электрического кабеля.

«Очень обидно, что не так давно только удалось наладить электроснабжение и снова необходимо проводить восстановительные работы! Особенно учитывая то, что война не закончилась, а люди собственноручно нанесли такой ущерб. Еще раз напоминаем, что сжигать мусор, сухую растительность, ветки и прочее запрещено!» — говорится в сообщении.



Фото: Донецкая поселковая громада