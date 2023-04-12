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Поджигатели мусора обесточили 200 домов в собственном селе на Изюмщине (фото)

Происшествия 20:57   12.04.2023
Елена Нагорная
Поджигатели мусора обесточили 200 домов в собственном селе на Изюмщине (фото) Фото: Донецкая поселковая громада

В селе Пришиб Изюмского района Харьковской области 10 апреля произошел пожар, в результате которого были обесточены около двух сотен домов. Спровоцировали его сами жители населенного пункта, сжигавшие мусор.

Костер люди развели на улице Панченко, сообщают в Донецкой поселковой громаде, и огонь повредил около сотни метров электрического кабеля.

«Очень обидно, что не так давно только удалось наладить электроснабжение и снова необходимо проводить восстановительные работы! Особенно учитывая то, что война не закончилась, а люди собственноручно нанесли такой ущерб. Еще раз напоминаем, что сжигать мусор, сухую растительность, ветки и прочее запрещено!» — говорится в сообщении.


Фото: Донецкая поселковая громада

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 20:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Пришиб Изюмского района Харьковской области 10 апреля произошел пожар, в результате которого были обесточены около двух сотен домов. Спровоцировали его сами жители населенного пункта, сжигавшие мусор.".