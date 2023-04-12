Палії сміття знеструмили дві сотні будинків у власному селі на Ізюмщині (фото)

У селі Пришиб Ізюмського району Харківської області 10 квітня сталася пожежа, внаслідок якої було знеструмлено близько двох сотень будинків. Спричинили його самі мешканці населеного пункту, які спалювали сміття.

Багаття люди розвели на вулиці Панченка, повідомляють у Донецькій селищній громаді, і вогонь пошкодив близько сотні метрів електричного кабелю.

“Дуже прикро, що не так давно лише вдалося налагодити електропостачання і знову необхідно проводити відновлювальні роботи! Особливо враховуючи те, що війна не скінчилася, а люди власноруч заподіяли таку шкоду. Вкотре нагадуємо, що спалювати сміття, суху рослинність, гілки тощо заборонено!” – йдеться у повідомленні.



Фото: Донецька селищна громада