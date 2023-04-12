Всемирный банк выделил Украине $200 млн: часть денег предназначена Харькову
Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. Эти деньги направят на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.
Соответствующее соглашение с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде подписал в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства отметил в Telegram, что восстановление Украины начнется уже в этом году, и энергетика — один из приоритетов.
«Подписали соглашение о предоставлении гранта на 200 миллионов долларов Мультидонорского целевого фонда для восстановления энергетики Украины. Вместе со Всемирным банком и другими партнерами активизируем проекты для восстановления нашей страны», — добавил Шмыгаль.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 22:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. Эти деньги направят на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.".