Світовий банк виділив Україні $200 млн: частина грошей призначена Харкову

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики. Ці гроші спрямують на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області.

Відповідну угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде підписав у Вашингтоні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив у Telegram, що відновлення України розпочнеться вже цього року, і енергетика – один із пріоритетів.

“Підписали угоду про надання гранту на 200 мільйонів доларів Мультидонорського цільового фонду для відновлення енергетики України. Разом зі Світовим банком та іншими партнерами активізуємо проєкти для відновлення нашої країни”, – додав Шмигаль.