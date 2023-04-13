В Харькове всю ночь тушили масштабный пожар на предприятии (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В ночь на 13 апреля произошел пожар на территории предприятия на улице Залютинской, 6 в Харькове.
Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 00:09, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Горело складское помещение с пластиковым вторсырьем на площади 1000 квадратных метров.
В связи с повышенной сложностью пожара его тушили 13 отделений ГСЧС. Возгорание локализовали в 1:09, а полностью ликвидировали в 6:40. Причина — устанавливается.
На улице Залютинской, 6 расположено ГП «Харьковский механический завод».
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 08:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 13 апреля произошел пожар на территории предприятия на улице Залютинской, 6 в Харькове.".