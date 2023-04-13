В Харькове всю ночь тушили масштабный пожар на предприятии (фото)

В ночь на 13 апреля произошел пожар на территории предприятия на улице Залютинской, 6 в Харькове.

Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 00:09, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Горело складское помещение с пластиковым вторсырьем на площади 1000 квадратных метров.

В связи с повышенной сложностью пожара его тушили 13 отделений ГСЧС. Возгорание локализовали в 1:09, а полностью ликвидировали в 6:40. Причина — устанавливается.

На улице Залютинской, 6 расположено ГП «Харьковский механический завод».



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области