У Харкові всю ніч гасили масштабну пожежу на підприємстві (фото)
У ніч проти 13 квітня сталася пожежа на території підприємства на вулиці Залютинській, 6 у Харкові.
Інформацію про займання надзвичайники отримали о 00:09, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області. Горіло складське приміщення з пластиковою вторинною сировиною на площі 1000 квадратних метрів.
У зв’язку з підвищеною складністю пожежі її гасили 13 відділень ДСНС. Займання локалізували о 1:09, а повністю ліквідували о 6:40. Причина – встановлюється.
На вулиці Залютинській, 6 розташоване ДП “Харківський механічний завод”.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 08:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 13 квітня сталася пожежа на території підприємства на вулиці Залютинській, 6 у Харкові.".