У Харкові всю ніч гасили масштабну пожежу на підприємстві (фото)

У ніч проти 13 квітня сталася пожежа на території підприємства на вулиці Залютинській, 6 у Харкові.

Інформацію про займання надзвичайники отримали о 00:09, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області. Горіло складське приміщення з пластиковою вторинною сировиною на площі 1000 квадратних метрів.

У зв’язку з підвищеною складністю пожежі її гасили 13 відділень ДСНС. Займання локалізували о 1:09, а повністю ліквідували о 6:40. Причина – встановлюється.

На вулиці Залютинській, 6 розташоване ДП “Харківський механічний завод”.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області