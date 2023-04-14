Обстрел Харьковщины: тяжело ранен волонтер, занимавшийся эвакуацией
Во время обстрелов Купянского района Харьковской области пострадали четыре человека, в том числе — 47-летний волонтер, который помогал проводить эвакуацию из Двуречной. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела пгт Двуречная Купянского района ранение получил 47-летний волонтер, который помогал осуществлять эвакуацию населения. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь», — написал Синегубов в telegram.
Также, по данным начальника ХОВА, ранения получили трое жителей села Кучеровка.
«В результате обстрела из РСЗО «Град» с. Кучеровка Купянского района повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Ранения получили три мужчины – 50-ти, 51-го и 23-х лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести», — отметил Синегубов.
Напомним, в результате этого обстрела возник пожар — горел трактор с прицепом, в котором находились три тонны селитры.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обстрелов Купянского района Харьковской области пострадали четыре человека, в том числе — 47-летний волонтер, который помогал проводить эвакуацию из Двуречной. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".