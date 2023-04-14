Обстріл Харківщини: тяжко поранений волонтер, який займався евакуацією

Під час обстрілів Куп’янського району Харківської області постраждали чотири особи, в тому числі – 47-річний волонтер, який допомагав проводити евакуацію із Дворічної. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за даними начальника ХОВА, поранення отримали троє мешканців села Кучерівка.

“Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Град” с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали троє чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок цього обстрілу виникла пожежа – горів трактор із причепом, в якому знаходилися три тонни селітри.