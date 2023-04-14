Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
За сутки в результате обстрелов РФ в Харьковской области пострадали четыре человека, также повреждено предприятие.
Фото последствий ударов РФ опубликовало ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, под вражеским огнем оказались Уды, Казачья Лопань, Старица, Кучеровка, Двуречная, Табаевка и другие населенные пункты.
В результате обстрела в селе Кучеровка Купянского района повреждено гражданское предприятие. Травмы получили 23-летний, 50-летний и 51-летний мужчины. Их госпитализировали.
В поселки Двуречная под обстрел РФ попал 47-летний волонтер. Пострадавшего в тяжелом госпитализировали.
По фактам обстрелов правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 11:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в результате обстрелов РФ в Харьковской области пострадали четыре человека, также повреждено предприятие. ".