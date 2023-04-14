Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото)

За сутки в результате обстрелов РФ в Харьковской области пострадали четыре человека, также повреждено предприятие.

Фото последствий ударов РФ опубликовало ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, под вражеским огнем оказались Уды, Казачья Лопань, Старица, Кучеровка, Двуречная, Табаевка и другие населенные пункты.

В результате обстрела в селе Кучеровка Купянского района повреждено гражданское предприятие. Травмы получили 23-летний, 50-летний и 51-летний мужчины. Их госпитализировали.

В поселки Двуречная под обстрел РФ попал 47-летний волонтер. Пострадавшего в тяжелом госпитализировали.

По фактам обстрелов правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).