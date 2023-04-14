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Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)

Події 11:28   14.04.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

За минулу добу внаслідок обстрілів РФ в Харківській області постраждали четверо людей, також пошкоджено підприємство.

Фото наслідків ударів РФ опублікувало ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, під ворожим вогнем опинилися Уди, Козача Лопань, Стариця, Кучерівка, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу в селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство. Травми отримали 23-річний, 50-річний та 51-річні чоловіки. Їх шпиталізували.

В селища Дворічна під обстріл РФ потрапив 47-річний волонтер. Постраждалого в тяжкому стані шпиталізували.

За фактами обстрілів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни)

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 11:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу внаслідок обстрілів РФ в Харківській області постраждали четверо людей, також пошкоджено підприємство.".