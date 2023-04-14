Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
За минулу добу внаслідок обстрілів РФ в Харківській області постраждали четверо людей, також пошкоджено підприємство.
Фото наслідків ударів РФ опублікувало ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, під ворожим вогнем опинилися Уди, Козача Лопань, Стариця, Кучерівка, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.
Внаслідок обстрілу в селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство. Травми отримали 23-річний, 50-річний та 51-річні чоловіки. Їх шпиталізували.
В селища Дворічна під обстріл РФ потрапив 47-річний волонтер. Постраждалого в тяжкому стані шпиталізували.
За фактами обстрілів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни)
Читайте також: Обстріл Харківщини: тяжко поранений волонтер, який займався евакуацією
Новини за темою:
Ви читали новину: «Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 11:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу внаслідок обстрілів РФ в Харківській області постраждали четверо людей, також пошкоджено підприємство.".