Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)

За минулу добу внаслідок обстрілів РФ в Харківській області постраждали четверо людей, також пошкоджено підприємство.

Фото наслідків ударів РФ опублікувало ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, під ворожим вогнем опинилися Уди, Козача Лопань, Стариця, Кучерівка, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу в селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство. Травми отримали 23-річний, 50-річний та 51-річні чоловіки. Їх шпиталізували.

В селища Дворічна під обстріл РФ потрапив 47-річний волонтер. Постраждалого в тяжкому стані шпиталізували.

За фактами обстрілів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни)