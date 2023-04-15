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«Себе обещал: больше никогда не надену военную форму» — воин харьковской ТрО

Интервью 21:31   15.04.2023
Оксана Горун
«Себе обещал: больше никогда не надену военную форму» — воин харьковской ТрО Фото: кадр из видео

Боец харьковской теробороны Виталий с позывным «Хантер», отслужив «срочку», рассчитывал никогда больше не вернуться в армию. Но пришел в числе первых — добровольцем в самом начале полномасштабного вторжения.

«До войны работал кладовщиком, то есть занимался гражданскими делами. С армией меня связывала срочная служба – с 2019 по 2021 год, и по ее окончании я себе пообещал, что больше никогда не надену военную форму. Но, как видите, 24 февраля пришлось надеть и пойти защищать свою неньку-Украину. Добровольно – через военкомат пошел, и распределили в этот батальон», — поделился Хантер в видеоинтервью, опубликованном Харьковской отдельной бригадой теробороны.

О своем боевом пути Виталий говорит, что все происходило постепенно.

«Не сказать, чтобы я оказался в горячей точке с самого начала, — оценивает он. — Но были обстрелы. Были прилеты, эвакуации — было все что угодно. На Донбассе – это было самое «горячее» место из тех, где мы стояли когда-либо. Сначала на Бахмутском направлении, возле сел Курдюмовка и Озаряновка. А затем на Лиманском направлении — населенный пункт Невское, Авдеевка. Там мы занимали боевые позиции, держали рубеж».

Из насыщенных опасностями событий минувшего года Хантер с особенным чувством вспоминает 14 декабря 2022-го. Говорит — теперь это его второй день рождения.

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«Тогда было очень ожесточенное противостояние и было очень «жарко». Мы попали в засаду, у нас с трех сторон оказались орки. И мы выходили из этой засады, по нам работал снайпер, по нам работал миномет… Покрывалось все – какие-то ямки, воронки от «приходов». Мы прятались, где могли. Мы отошли на безопасную дистанцию, а потом перешли на штурм – и штурмонули их там», — вспоминает воин теробороны.

О своих целях Виталий говорит просто: выгнать захватчиков со своей земли, вернуть территории и вернуться к настоящей гражданской жизни: «Чтобы у моих родных была безопасность, чтобы мои дети могли спокойно ходить по нашей земле».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 21:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боец харьковской теробороны Виталий с позывным «Хантер», отслужив «срочку», рассчитывал никогда больше не вернуться в армию. Но пришел в числе первых — добровольцем в самом начале полномасштабного вторжения".