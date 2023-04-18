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В Харьковской области нашли труп неизвестного мужчины

Общество 15:21   18.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области нашли труп неизвестного мужчины Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине правоохранители устанавливают личность мужчины, останки которого нашли в садовом обществе.

Остатки неизвестного мужчины обнаружили 11 апреля на территории садового общества «Гипрококсовец-2» в Чугуевском районе. Приблизительная дата смерти – 27 марта, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы погибшего: около 45 лет, рост – 165-175 см, темные с сединой волосы длиной 3-4 см, размер ноги 38-39.

Особые приметы: на верхней челюсти справа 3-й зуб покрыт коронкой из желтого металла, на правой руке в районе запястья шрам длиной 5 см.

Имеющуюся информацию об обстоятельствах смерти или личности умершего, просят сообщить в Чугуевский РУП или УКР ГУНП в Харьковской области по телефонам 102 или 050 400 76 66.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители устанавливают личность мужчины, останки которого нашли в садовом обществе.".