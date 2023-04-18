В Харьковской области нашли труп неизвестного мужчины

На Харьковщине правоохранители устанавливают личность мужчины, останки которого нашли в садовом обществе.

Остатки неизвестного мужчины обнаружили 11 апреля на территории садового общества «Гипрококсовец-2» в Чугуевском районе. Приблизительная дата смерти – 27 марта, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы погибшего: около 45 лет, рост – 165-175 см, темные с сединой волосы длиной 3-4 см, размер ноги 38-39.

Особые приметы: на верхней челюсти справа 3-й зуб покрыт коронкой из желтого металла, на правой руке в районе запястья шрам длиной 5 см.

Имеющуюся информацию об обстоятельствах смерти или личности умершего, просят сообщить в Чугуевский РУП или УКР ГУНП в Харьковской области по телефонам 102 или 050 400 76 66.