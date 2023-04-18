В Харківській області знайшли труп невідомого чоловіка

На Харківщині правоохоронці встановлюють особу чоловіка, рештки якого знайшли у садовому товаристві.

Рештки невідомої особи виявили 11 квітня на території садового товариства «Гіпрококсовець-2» Чугуївського району. Приблизна дата смерті – 27 березня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети загиблого: близько 45 років, зріст – 165-175 см, темне з сивиною волосся довжиною 3-4 см, розмір ноги 38-39.

Особливі прикмети: на верхній щелепі справа 3-й зуб вкритий коронкою з жовтого металу, на правій руці в районі зап’ястя шрам довжиною 5 см.

Наявну інформацію про обставини смерті або особу померлого, просять повідомити до Чугуївського РУП або УКР ГУНП в Харківській області за телефонами 102 або 050 400 76 66.