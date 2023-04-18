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В Харківській області знайшли труп невідомого чоловіка

Суспільство 15:21   18.04.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області знайшли труп невідомого чоловіка Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці встановлюють особу чоловіка, рештки якого знайшли у садовому товаристві.

Рештки невідомої особи виявили 11 квітня на території садового товариства «Гіпрококсовець-2» Чугуївського району. Приблизна дата смерті – 27 березня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети загиблого: близько 45 років, зріст – 165-175 см, темне з сивиною волосся довжиною 3-4 см, розмір ноги 38-39.

Особливі прикмети: на верхній щелепі справа 3-й зуб вкритий коронкою з жовтого металу, на правій руці в районі зап’ястя шрам довжиною 5 см.

Наявну інформацію про обставини смерті або особу померлого, просять повідомити до Чугуївського РУП або УКР ГУНП в Харківській області за телефонами 102 або 050 400 76 66.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 15:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці встановлюють особу чоловіка, рештки якого знайшли у садовому товаристві.".