В Харківській області знайшли труп невідомого чоловіка
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині правоохоронці встановлюють особу чоловіка, рештки якого знайшли у садовому товаристві.
Рештки невідомої особи виявили 11 квітня на території садового товариства «Гіпрококсовець-2» Чугуївського району. Приблизна дата смерті – 27 березня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Прикмети загиблого: близько 45 років, зріст – 165-175 см, темне з сивиною волосся довжиною 3-4 см, розмір ноги 38-39.
Особливі прикмети: на верхній щелепі справа 3-й зуб вкритий коронкою з жовтого металу, на правій руці в районі зап’ястя шрам довжиною 5 см.
Наявну інформацію про обставини смерті або особу померлого, просять повідомити до Чугуївського РУП або УКР ГУНП в Харківській області за телефонами 102 або 050 400 76 66.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці встановлюють особу чоловіка, рештки якого знайшли у садовому товаристві.".