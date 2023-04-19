До 2000 украинцев получили бесплатный доступ к спортзанятиям от Фонда Столара

С момента возобновления программы «Спорт на районе» весной этого года в бесплатных спортивных занятиях от Благотворительного фонда Вадима Столара уже приняли участие более пятисот украинцев.

На сайте проекта сообщается, что в 2022 году инициатива привлекла более тысячи участников.

Более полугода Фонд Вадима Столара работает над спортивным проектом

По словам основателя Фонда Вадима Столара, целью инициативы «Спорт на районе» является улучшение эмоционального равновесия украинцев с помощью физических нагрузок. Он отмечает важность здорового образа жизни, ведь спорт помогает людям перезагрузиться, ощутить силы и сосредоточиться на победе Украины как главной цели.

Волонтер Наталья Приходько сообщает, что «Спорт на районе» стартовал в августе прошлого года. Первоначально Фонд организовал занятия на свежем воздухе в столице и привлек команду тренеров. Все желающие могли поучаствовать в физических упражнениях в пределах своего района. С началом холодов проект перешел в онлайн, чтобы каждый желающий мог приобщиться к занятиям, проходящим трижды в неделю.

Обновление проекта и другие социальные инициативы Фонда Вадима Столара

Недавно Фонд Вадима Столара возобновил «Спорт на районе», учитывая идеи, полученные организаторами за полгода его проведения. Это решение оказалось удачным, о чем свидетельствует количество положительных отзывов, полученных от участников.

Как сообщается, куратор проекта Юлия является фитнес-тренером с пятилетним стажем, членом сборной Украины по гребле на лодках «Дракон». Она обладает достаточным опытом, чтобы эффективно обучать людей и добиваться ожидаемых результатов. Кроме интенсивных занятий под руководством Юлии Фонд Вадима Столара также привлекает специалистов и организовывает занятия йогой, семинары по питанию и лекции на тему здоровья.

Фонд также реализует различные социально-гуманитарные проекты. В частности, стоит внимания масштабная инициатива под названием «Восстановись», целью которой является эмоциональная поддержка семей, потерявших одного из родителей или дом из-за войны. Кроме того, Фонд успешно реализует проект психологической поддержки и организовывает спортивные мероприятия для детей.

Также волонтеры Фонда Вадима Столара оказывают помощь в виде продуктовых наборов в разных регионах Украины, включая прифронтовые зоны. Кроме того, они постоянно поддерживают военных, предоставляя все от амуниции и защитного снаряжения до беспилотников, тепловизоров и специализированных транспортных средств.

Если вы заинтересованы в присоединении к программе «Спорт на районе», то можете перейти по ссылке.