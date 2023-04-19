До 2000 українців отримали безоплатний доступ до спортзанять від Фонду Столара

З моменту відновлення програми “Спорт на районі” на весні цього року в безплатних спортивних заняттях від Благодійного фонду Вадима Столара вже взяли участь понад п’ятсот українців.

На сайті проєкту повідомляється, що у 2022 році ініціатива залучила понад тисячу учасників.

Понад пів року Фонд Вадима Столара працює над спортивним проєктом

За словами засновника Фонду Вадима Столара, метою ініціативи “Спорт на районі” є покращення емоційної рівноваги українців за допомогою фізичних навантажень. Він наголошує на важливості здорового способу життя, адже спорт допомагає людям перезавантажитися, відчути сили та зосередитися на перемозі України як головній меті.

Волонтерка Наталія Приходько повідомляє, що “Спорт на районі” стартував у серпні минулого року. Спочатку Фонд організував заняття на свіжому повітрі у столиці та залучив команду тренерів. Усі охочі могли взяти участь у фізичних вправах у межах свого району. З початком холодів проєкт перейшов у онлайн, щоб кожен охочий міг долучитися до занять, які проходять тричі на тиждень.

Оновлення проєкту та інші соціальні ініціативи Фонду Вадима Столара

Нещодавно Фонд Вадима Столара відновив “Спорт на районі”, враховуючи ідеї, отримані організаторами за пів року його проведення. Це рішення виявилося вдалим, про що свідчить кількість позитивних відгуків, отриманих від учасників.

Як повідомляється, куратор проєкту Юлія є фітнес-тренером із п’ятирічним стажем, членом збірної України з веслування на човнах “Дракон”. Вона володіє достатнім досвідом, щоб ефективно навчати людей і досягати очікуваних результатів. Окрім інтенсивних занять під керівництвом Юлії, Фонд Вадима Столара також залучає спеціалістів та організовує заняття йогою, семінари з харчування та лекції на тему здоров’я.

Фонд також реалізує різноманітні соціально-гуманітарні проєкти. Зокрема варта уваги масштабна ініціатива під назвою “Відновись”, метою якої є емоційна підтримка сімей, які втратили одного з батьків чи домівку через війну. Крім того, Фонд успішно реалізує проєкт психологічної підтримки та організовує спортивні заходи для дітей.

Також волонтери Фонду Вадима Столара надають допомогу у вигляді продуктових наборів у різних регіонах України, включно з прифронтовими зонами. Крім того, вони постійно підтримують військових, надаючи все – від амуніції та захисного спорядження до безпілотників, тепловізорів і спеціалізованих транспортних засобів.

Якщо ви зацікавлені в долученні до програми “Спорт на районі”, то можете перейти за посиланням.