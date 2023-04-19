Относительно оккупанта, застрелившего женщину в Изюме, будет спецрасследование

Прокуратура Харьковской области получила разрешение провести спецрасследование в отношении российского военного, который убил мирную жительницу во время оккупации Изюма.

В начале марта 2022 года ВС рф оккупировали территорию города Изюм Харьковской области. В мае прошлого года российские военные ухаживали за 36-летней женщиной. Оккупанты видели, что женщина никак не реагирует на их «комплименты», поэтому решили придумать истории о том, что заберут ее в рф ради «лучшей жизни».

2 июня женщина подошла к штабу российских военнослужащих: именно на этом месте был WI-FI. Она хотела позвонить своему брату из Ивано-Франковской области.

Из штаба вышел российский военный, который ревновал женщину к другим, при этом имея жену в рф. Однако в тот день ревность перешла все пределы: он выстрелил женщине прямо в грудь. От выстрела потерпевшая скончалась.

Подозреваемого объявили в розыск.

Заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащего 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС рф подозревают в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение – сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области ДСР НПУ.