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Относительно оккупанта, застрелившего женщину в Изюме, будет спецрасследование

Происшествия 17:41   19.04.2023
Оксана Якушко
Относительно оккупанта, застрелившего женщину в Изюме, будет спецрасследование

Прокуратура Харьковской области получила разрешение провести спецрасследование в отношении российского военного, который убил мирную жительницу во время оккупации Изюма.

В начале марта 2022 года ВС рф оккупировали территорию города Изюм Харьковской области. В мае прошлого года российские военные ухаживали за 36-летней женщиной. Оккупанты видели, что женщина никак не реагирует на их «комплименты», поэтому решили придумать истории о том, что заберут ее в рф ради «лучшей жизни».

2 июня женщина подошла к штабу российских военнослужащих: именно на этом месте был WI-FI. Она хотела позвонить своему брату из Ивано-Франковской области.

Из штаба вышел российский военный, который ревновал женщину к другим, при этом имея жену в рф. Однако в тот день ревность перешла все пределы: он выстрелил женщине прямо в грудь. От выстрела потерпевшая скончалась.

Подозреваемого объявили в розыск.

Заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащего 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС рф подозревают в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение – сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области ДСР НПУ.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 17:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области получила разрешение провести спецрасследование в отношении российского военного, который убил мирную жительницу во время оккупации Изюма.".