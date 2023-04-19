Щодо окупанта, який застрелив жінку в Ізюмі, буде спецрозслідування

Прокуратура Харківської області отримала дозвіл провести спецрозслідування щодо російського військового, який убив мирну мешканку під час окупації Ізюма.

На початку березня 2022 року ЗС рф окупували територію міста Ізюм Харківської області. У травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що жінка ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до рф задля «кращого життя».

2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов російський військовий, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у рф. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.

Підозрюваного оголосили у розшук.

Заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовця 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС рф підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.