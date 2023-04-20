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Monatik записал видео для харьковских теробороновцев в Бахмуте

Культура 22:08   20.04.2023
Елена Нагорная
Monatik записал видео для харьковских теробороновцев в Бахмуте

Популярный украинский певец и танцор Дмитрий Монатик записал видеообращение к бойцам харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, которые сейчас защищают город Бахмут Донецкой области.

«Харьковская 127-я бригада ТрО, а это более чем 4 тысячи наших ребят, которые сейчас находятся в Бахмуте! Мы с вами душой, мыслями. Спасибо вам за то, что отстаиваете наши земли. Вы наши герои. Сил вам! Верим, что совсем скоро вы вернетесь в свои дома к своим семьям, и будем вместе праздновать такую долгожданную победу. Все будет Украина. Слава Украине! Слава вам, героям!» — сказал Монатик.

Видео: 127-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Популярный украинский певец и танцор Дмитрий Монатик записал видеообращение к бойцам харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, которые сейчас защищают город Бахмут Донецкой области.".