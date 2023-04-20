Live
  • Четвер 20.04.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Monatik записав відео для харківських тероборонівців у Бахмуті

Культура 22:08   20.04.2023
Олена Нагорна
Monatik записав відео для харківських тероборонівців у Бахмуті

Популярний український співак та танцюрист Дмитро Монатик записав відеозвернення до бійців харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які зараз захищають місто Бахмут Донецької області.

“Харківська 127-ма бригада ТрО, а це більш ніж 4 тисячі наших хлопців, що зараз знаходяться в Бахмуті. Ми з вами душею, думками. Дякуємо вам за те, що відстоюєте наші землі. Ви наші герої. Сил вам! Віримо, що зовсім скоро ви повернетесь у свої домівки до своїх сімей, і будемо разом святкувати таку довгоочікувану перемогу. Усе буде Україна. Слава Україні! Слава вам, героям!” – сказав Монатик.

Відео: 127-га бригада ТрО

Читайте також: “Душа від лиха прихована 127-ю” – Бабкін заспівав про тероборонівців Харкова

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:08
Monatik записав відео для харківських тероборонівців у Бахмуті
21:32
У Харкові, Чугуєві та Дергачах розглядатимуть справи десяти судів області
20:32
“Паралізується культурне життя”: на Харківщині заборонили масові заходи
19:48
Обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована – командир харківської ТрО
18:23
Які населені пункти Харківщини були під обстрілами ворога: інформація Генштабу

  • Категорії: Культура, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Monatik записав відео для харківських тероборонівців у Бахмуті»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 22:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Популярний український співак та танцюрист Дмитро Монатик записав відеозвернення до бійців харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які зараз захищають місто Бахмут Донецької області.".