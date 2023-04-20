Monatik записав відео для харківських тероборонівців у Бахмуті

Популярний український співак та танцюрист Дмитро Монатик записав відеозвернення до бійців харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які зараз захищають місто Бахмут Донецької області.

“Харківська 127-ма бригада ТрО, а це більш ніж 4 тисячі наших хлопців, що зараз знаходяться в Бахмуті. Ми з вами душею, думками. Дякуємо вам за те, що відстоюєте наші землі. Ви наші герої. Сил вам! Віримо, що зовсім скоро ви повернетесь у свої домівки до своїх сімей, і будемо разом святкувати таку довгоочікувану перемогу. Усе буде Україна. Слава Україні! Слава вам, героям!” – сказав Монатик.

Відео: 127-га бригада ТрО