Monatik записав відео для харківських тероборонівців у Бахмуті
Популярний український співак та танцюрист Дмитро Монатик записав відеозвернення до бійців харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які зараз захищають місто Бахмут Донецької області.
“Харківська 127-ма бригада ТрО, а це більш ніж 4 тисячі наших хлопців, що зараз знаходяться в Бахмуті. Ми з вами душею, думками. Дякуємо вам за те, що відстоюєте наші землі. Ви наші герої. Сил вам! Віримо, що зовсім скоро ви повернетесь у свої домівки до своїх сімей, і будемо разом святкувати таку довгоочікувану перемогу. Усе буде Україна. Слава Україні! Слава вам, героям!” – сказав Монатик.
Відео: 127-га бригада ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Популярний український співак та танцюрист Дмитро Монатик записав відеозвернення до бійців харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які зараз захищають місто Бахмут Донецької області.".