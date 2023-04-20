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На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы

Общество 11:43   20.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы

20 апреля с 11:00 до 12:00 возле села Гусаровка на Харьковщине будет проводить разминирование.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Возле села Гусаровка запланированы контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля с 11:00 до 12:00 возле села Гусаровка на Харьковщине будет проводить разминирование.".