На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы

20 апреля с 11:00 до 12:00 возле села Гусаровка на Харьковщине будет проводить разминирование.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Возле села Гусаровка запланированы контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.