На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы
20 апреля с 11:00 до 12:00 возле села Гусаровка на Харьковщине будет проводить разминирование.
Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«Возле села Гусаровка запланированы контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля с 11:00 до 12:00 возле села Гусаровка на Харьковщине будет проводить разминирование.".