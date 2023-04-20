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На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи

Суспільство 11:43   20.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи

20 квітня з 11:00 до 12:00 біля села Гусарівка на Харківщині проводитиметься розмінування.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Біля села Гусарівка заплановані контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Розмінування у Харкові: у мерії назвали найнебезпечніші райони міста

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня з 11:00 до 12:00 біля села Гусарівка на Харківщині проводитиметься розмінування.".