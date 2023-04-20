На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи
20 квітня з 11:00 до 12:00 біля села Гусарівка на Харківщині проводитиметься розмінування.
Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
«Біля села Гусарівка заплановані контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня з 11:00 до 12:00 біля села Гусарівка на Харківщині проводитиметься розмінування.".