На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи

20 квітня з 11:00 до 12:00 біля села Гусарівка на Харківщині проводитиметься розмінування.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Біля села Гусарівка заплановані контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.