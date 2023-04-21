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17 лет не начинали строительство: прокуратура требует вернуть землю в Харькове

Общество 11:38   21.04.2023
Виктория Яковенко
17 лет не начинали строительство: прокуратура требует вернуть землю в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор аренды на землю по улице Буковая в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на основании решения Харьковского горсовета частное предприятие еще в 2006 году получило земельный участок площадью 1 га для строительства культурно-развлекательного центра с гостевой стоянкой машин.

Однако за 17 лет предприятие не только не приступило к строительству, но и даже не получило разрешительных документов, предоставляющих право на выполнение таких работ. Арендную плату за пользование землей предприятие также не платило, добавили правоохранители.

Стоимость земельного участка составляет 41 млн. гривен, отметили в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор аренды на землю по улице Буковая в Харькове.".