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За 17 років не почали будувати: прокуратура вимагає повернути землю в Харкові

Суспільство 11:38   21.04.2023
Вікторія Яковенко
За 17 років не почали будувати: прокуратура вимагає повернути землю в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю по вулиці Буковій в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, на підставі рішення Харківської міськради приватне підприємство ще у 2006 році отримало земельну ділянку площею 1 га для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин.

Однак, за 17 років підприємство не лише не розпочало будівництво, а й навіть не отримало дозвільні документи, які надають право на виконання таких робіт. Орендну плату за користування землею підприємство також не сплачує, додали правоохоронці.

Вартість земельної ділянки складає 41 млн гривень, зазначили в прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю по вулиці Букова в Харкові.".