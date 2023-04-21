За 17 років не почали будувати: прокуратура вимагає повернути землю в Харкові

Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю по вулиці Буковій в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, на підставі рішення Харківської міськради приватне підприємство ще у 2006 році отримало земельну ділянку площею 1 га для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин.

Однак, за 17 років підприємство не лише не розпочало будівництво, а й навіть не отримало дозвільні документи, які надають право на виконання таких робіт. Орендну плату за користування землею підприємство також не сплачує, додали правоохоронці.

Вартість земельної ділянки складає 41 млн гривень, зазначили в прокуратурі.

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