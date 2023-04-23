Россияне ежедневно наносят до 60 ударов по северу Харьковщины — Синегубов
Ежедневно российские военные наносят от 40 до 60 ударов по населенным пунктам на севере Харьковской области вблизи границы с РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«Кроме того, Волчанский и Купянский направления, где сейчас проходят самые активные боевые действия по области и фактически проходит линия фронта. Там враг пытается постоянно бить по позициям наших военных, пытается прорываться, однако несет потери и отходит», — рассказал глава ХОВА.
Читайте также: По Купянскому району Харьковщины враг бил из артиллерии — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Россияне ежедневно наносят до 60 ударов по северу Харьковщины — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 11:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно российские военные наносят от 40 до 60 ударов по населенным пунктам на севере Харьковской области вблизи границы с РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".