Россияне ежедневно наносят до 60 ударов по северу Харьковщины — Синегубов

Ежедневно российские военные наносят от 40 до 60 ударов по населенным пунктам на севере Харьковской области вблизи границы с РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Кроме того, Волчанский и Купянский направления, где сейчас проходят самые активные боевые действия по области и фактически проходит линия фронта. Там враг пытается постоянно бить по позициям наших военных, пытается прорываться, однако несет потери и отходит», — рассказал глава ХОВА.