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Россияне ежедневно наносят до 60 ударов по северу Харьковщины — Синегубов

Происшествия 11:18   23.04.2023
Елена Нагорная
Россияне ежедневно наносят до 60 ударов по северу Харьковщины — Синегубов

Ежедневно российские военные наносят от 40 до 60 ударов по населенным пунктам на севере Харьковской области вблизи границы с РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Кроме того, Волчанский и Купянский направления, где сейчас проходят самые активные боевые действия по области и фактически проходит линия фронта. Там враг пытается постоянно бить по позициям наших военных, пытается прорываться, однако несет потери и отходит», — рассказал глава ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно российские военные наносят от 40 до 60 ударов по населенным пунктам на севере Харьковской области вблизи границы с РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".