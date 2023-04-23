Росіяни щодня завдають до 60 ударів по півночі Харківщини – Синєгубов

Щодня російські військові завдають від 40 до 60 ударів по населених пунктах на півночі Харківської області поблизу кордону із РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Крім того, Вовчанський та Куп’янський напрямки, де наразі проходять найактивніші бойові дії по області та фактично проходить лінія фронту. Там ворог намагається постійно бити по позиціях наших військових, намагається прориватись, однак зазнає втрат і відходить”, – розповів голова ХОВА.