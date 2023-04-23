Росіяни щодня завдають до 60 ударів по півночі Харківщини – Синєгубов
Щодня російські військові завдають від 40 до 60 ударів по населених пунктах на півночі Харківської області поблизу кордону із РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“Крім того, Вовчанський та Куп’янський напрямки, де наразі проходять найактивніші бойові дії по області та фактично проходить лінія фронту. Там ворог намагається постійно бити по позиціях наших військових, намагається прориватись, однак зазнає втрат і відходить”, – розповів голова ХОВА.
Читайте також: По Куп’янському району Харківщини ворог гатив з артилерії – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Росіяни щодня завдають до 60 ударів по півночі Харківщини – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 11:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня російські військові завдають від 40 до 60 ударів по населених пунктах на півночі Харківської області поблизу кордону із РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".