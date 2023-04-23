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Росіяни щодня завдають до 60 ударів по півночі Харківщини – Синєгубов

Події 11:18   23.04.2023
Олена Нагорна
Росіяни щодня завдають до 60 ударів по півночі Харківщини – Синєгубов

Щодня російські військові завдають від 40 до 60 ударів по населених пунктах на півночі Харківської області поблизу кордону із РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Крім того, Вовчанський та Куп’янський напрямки, де наразі проходять найактивніші бойові дії по області та фактично проходить лінія фронту. Там ворог намагається постійно бити по позиціях наших військових, намагається прориватись, однак зазнає втрат і відходить”, – розповів голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня російські військові завдають від 40 до 60 ударів по населених пунктах на півночі Харківської області поблизу кордону із РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".