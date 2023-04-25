На Салтовке разбирают завалы школы, разбитой россиянами прошлым летом (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
25 апреля бойцы ГСЧС помогали коммунальщикам с разбором завалов школы № 17 в Харькове, разрушенной захватчиками летом прошлого года.
В работах были задействованы четыре единицы техники и 17 чрезвычайников, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Они применяли специальный аварийно-спасательный инструмент и тяжелую спецтехнику, чтобы разрезать и демонтировать остатки разрушенных бетонных конструкций учебного заведения», — говорится в публикации.
Как уточнил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, разбор завалов проводился после «прилета», но потом эти работы приостановили.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 апреля бойцы ГСЧС помогали коммунальщикам с разбором завалов школы № 17 в Харькове, разрушенной захватчиками летом прошлого года.".