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На Салтовке разбирают завалы школы, разбитой россиянами прошлым летом (фото)

Общество 22:18   25.04.2023
Елена Нагорная
На Салтовке разбирают завалы школы, разбитой россиянами прошлым летом (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

25 апреля бойцы ГСЧС помогали коммунальщикам с разбором завалов школы № 17 в Харькове, разрушенной захватчиками летом прошлого года.

В работах были задействованы четыре единицы техники и 17 чрезвычайников, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Они применяли специальный аварийно-спасательный инструмент и тяжелую спецтехнику, чтобы разрезать и демонтировать остатки разрушенных бетонных конструкций учебного заведения», — говорится в публикации.

Как уточнил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, разбор завалов проводился после «прилета», но потом эти работы приостановили.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 22:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 апреля бойцы ГСЧС помогали коммунальщикам с разбором завалов школы № 17 в Харькове, разрушенной захватчиками летом прошлого года.".