На Салтовке разбирают завалы школы, разбитой россиянами прошлым летом (фото)

25 апреля бойцы ГСЧС помогали коммунальщикам с разбором завалов школы № 17 в Харькове, разрушенной захватчиками летом прошлого года.

В работах были задействованы четыре единицы техники и 17 чрезвычайников, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Они применяли специальный аварийно-спасательный инструмент и тяжелую спецтехнику, чтобы разрезать и демонтировать остатки разрушенных бетонных конструкций учебного заведения», — говорится в публикации.

Как уточнил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, разбор завалов проводился после «прилета», но потом эти работы приостановили.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области