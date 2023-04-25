На Салтівці розбирають завали школи, розбитої росіянами минулого літа (фото)
25 квітня бійці ДСНС допомагали комунальникам із розбором завалів школи № 17 у Харкові, зруйнованої загарбниками влітку минулого року.
У роботах було задіяно чотири одиниці техніки та 17 надзвичайників, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Вони застосовували спеціальний аварійно-рятувальний інструмент та важку спецтехніку, щоб розрізати та демонтувати залишки зруйнованих бетонних конструкцій навчального закладу”, – йдеться у публікації.
Як уточнив речник облуправління ДСНС Євген Василенко, розбір завалів проводився після “прильоту”, але потім ці роботи призупинили.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 22:18;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 квітня бійці ДСНС допомагали комунальникам із розбором завалів школи № 17 у Харкові, зруйнованої загарбниками влітку минулого року.".