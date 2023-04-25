«Тишина начинает говорить» — CNN о контрнаступлении ВСУ

Американский телеканал CNN отмечает: Украина предприняла чрезвычайные усилия, чтобы скрыть сведения о своем контрнаступлении. Но даже из молчания можно сделать выводы.

«Мили пустых полей, где вы можете ожидать наращивания брони. Танковые гусеницы, возникающие в грязи из ниоткуда, и ведущие туда же. Дальние артиллерийские дуэли, которые местные жители называют пиком и отливом. Тишина начинает говорить. Украина предприняла чрезвычайные усилия, чтобы скрыть начало своего стратегически важного контрнаступления. Как и в случае с ее быстрой и умной атакой вокруг Изюма и Харькова в конце лета прошлого года, мы можем узнать об успехе только после того, как он будет окончательно достигнут», — отметили авторы редакционного материала CNN.

При этом они отметили, что с юга Украины поступают «намеки» на начавшееся там движение. Так, на днях Институт изучения войны обратил внимание на заявления российских военных блоггеров, предполагающих, что украинские войска форсировали Днепр недалеко от Херсона — «в небольшом количестве, но в местах, о которых Москва предпочла бы думать, что их не было».

Также, по наблюдениям американских журналистов, последние 10 дней Украина «заметно умалчивает» о всей Запорожской области. При этом в информационное пространство прорываются комментарии все тех же российских блогеров, которые пишут об украинских маневрах на этом направлении.

Предстоящее контрнаступление CNN называет решающим — как для Москвы, так и для Киева.

«Успехи украинских войск в Запорожье могут нанести более мощный удар по более широкой кампании России. Это сухопутный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым — участок территории, захваченный Россией в прошлом году, который является наиболее полезным в долгосрочной перспективе, связывая по суше полуостров, аннексированный в 2014 году, с материковой частью России. Его потеря поставит под серьезную угрозу российские вооруженные силы в Крыму. Это также выдало бы стратегическую некомпетентность российских вооруженных сил, если бы они не смогли предотвратить эту самую очевидную из украинских амбиций. Это также решающий момент для Киева. НАТО было нехарактерно сплоченным и смелым в своей поддержке и вооружении Украины. Подобная ясность цели является исключением для западных демократий, и ее могут ослабить выборы, экономические переменные и другие отвлекающие факторы в предстоящем году. Украина не может рассчитывать на такой уровень поддержки в это время в следующем году, что бы ни говорили сегодняшние пресс-релизы», — считают авторы материала.

Подытоживая, журналисты СNN подчеркнули: «тишина, которую мы наблюдаем сейчас — почти полное отсутствие TikTok или комментариев с линии фронта в Запорожье — может быть самым ярким индикатором того, что этот жизненно важный шаг (начало контрнаступления — Ред.) уже сделан».