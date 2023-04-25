“Тиша починає говорити” – CNN про контрнаступ ЗСУ

Американський телеканал CNN зазначає: Україна доклала надзвичайних зусиль, щоб приховати відомості про свій контрнаступ. Але навіть із мовчання можна зробити висновки.

“Милі порожніх полів, де ви можете очікувати нарощування броні. Танкові гусениці, що виникають у бруді з нізвідки, та ведуть туди ж. Далекі артилерійські дуелі, які місцеві жителі називають піком і відливом. Тиша починає говорити. Україна зробила надзвичайні зусилля, щоб приховати початок свого стратегічно важливого контрнаступу. Як і у випадку з її швидкою та розумною атакою навколо Ізюма та Харкова наприкінці літа минулого року, ми можемо дізнатися про успіх лише після того, як його буде остаточно досягнуто”, – зазначили автори редакційного матеріалу CNN.

При цьому вони зазначили, що з півдня України надходять “натяки” на рух, що почався там. Так, днями Інститут вивчення війни звернув увагу на заяви російських військових блогерів, які припускають, що українські війська форсували Дніпро недалеко від Херсона – “у невеликій кількості, але в місцях, про які Москва хотіла б думати, що їх не було”.

Також, за спостереженнями американських журналістів, останні 10 днів Україна “помітно замовчує” про всю Запорізьку область. При цьому в інформаційний простір прориваються коментарі тих самих російських блогерів, які пишуть про українські маневри на цьому напрямку.

Майбутній контрнаступ CNN називає вирішальним – як для Москви, так і для Києва.

“Успіхи українських військ у Запоріжжі можуть завдати більш потужного удару по ширшій кампанії Росії. Це сухопутний коридор з окупованого Донбасу в окупований Крим — ділянка території, захоплена Росією минулого року, яка є найбільш корисною в довгостроковій перспективі, пов’язуючи по суші півострів, анексований 2014 року, з материковою частиною Росії. Його втрата ставить під серйозну загрозу російські збройні сили в Криму. Це також видало б стратегічну некомпетентність російських збройних сил, якби вони не змогли запобігти цій найбільш очевидній з українських амбіцій. Це також є вирішальним моментом для Києва. НАТО було нехарактерно згуртованим та сміливим у своїй підтримці та озброєнні України. Подібна ясність мети є винятком для західних демократій, і її можуть послабити вибори, економічні змінні та інші фактори, що відволікають у наступному році. Україна не може розраховувати на такий рівень підтримки в цей час наступного року, хоч би що говорили сьогоднішні пресрелізи”, – вважають автори матеріалу.

Підсумовуючи, журналісти СNN наголосили: “тиша, яку ми спостерігаємо зараз – майже повна відсутність TikTok або коментарів з лінії фронту в Запоріжжі – може бути найяскравішим індикатором того, що цей життєво важливий крок (початок контрнаступу – Ред.) вже зроблено”.