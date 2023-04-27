Убил извечного оппонента камнем: на Харьковщине задержали подозреваемого

В Чугуевском районе на Харьковщине на днях обнаружили возле дома тело избитого мужчины без признаков жизни. Полиция вычислила, кто наносил удары.

«24 апреля в отдел полиции № 1 Чугуевского РУП поступило сообщение о том, что возле одного из домов обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Полицейские установили, что между 68 и 49-летними мужчинами из-за постоянных ссор сложились неприязненные отношения. На улице 68-летний мужчина взял камень, лежавший на обочине дороги, подошел к знакомому и нанес несколько ударов по голове. От травм мужчина потерял сознание, однако злоумышленник не остановился и продолжил избивать потерпевшего. В результате полученных повреждений мужчина скончался», — сообщили подробности происшествия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту полиция возбудила уголовное производство по статье «преднамеренное убийство». Мужчине уже сообщили о подозрении и отправили его в СИЗО. Ему грозят до 15 лет тюрьмы.