Вбив одвічного опонента каменем: на Харківщині затримали підозрюваного

У Чугуївському районі на Харківщині днями виявили біля будинку тіло побитого чоловіка без ознак життя. Поліція вирахувала, хто завдав ударів.

“24 квітня до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Поліціянти встановили, що між 68 та 49-річними чоловіками через постійні сварки склалися неприязні відносини. На вулиці 68-річний чоловік взяв камінь, що лежав на узбіччі дороги, підійшов до знайомого та завдав кілька ударів по голові. Від травм чоловік втратив свідомість, однак зловмисник не зупинився та продовжив бити потерпілого. В результаті отриманих ушкоджень чоловік помер”, – повідомили подробиці події у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

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За фактом поліція порушила кримінальне провадження за статтею “навмисне вбивство”. Чоловіку вже повідомили про підозру та відправили його до СІЗО. Йому загрожують до 15 років ув’язнення.