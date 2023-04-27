За $7 тысяч. На Харьковщине помогали «уклонистам» уехать в командировку — СБУ

СБУ перекрыла 8 новых каналов побега «уклонистов» за границу, среди которых был и на Харьковщине.

В организации преступной деятельности разоблачены 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации с помощью фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость таких «услуг» составляла $7 тысяч.

На Харьковщине работники СБУ сообщили о подозрении жителю области, который помогал «уклонистам» выехать за границу под видом «служебной командировки» работников оборонных предприятий.