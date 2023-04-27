Live
  • Четвер 27.04.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

За $7 тисяч. На Харківщині допомагали «ухилянтам» виїхати у відрядження – СБУ

Події 18:00   27.04.2023
Оксана Якушко
За $7 тисяч. На Харківщині допомагали «ухилянтам» виїхати у відрядження – СБУ

СБУ перекрила 8 нових каналів втечі «ухилянтів» за кордон, серед яких був і на Харківщині.

В організації злочинної діяльності викрили 10 осіб. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації за допомогою фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких «послуг» складала 7 тисяч доларів. 

На Харківщині працівники СБУ повідомили про підозру жителю області, який допомагав «ухилянтам» виїхати за кордон під виглядом «службового відрядження» працівників оборонних підприємств.

Читайте також: Харків’янин намагався втекти з України, видаючи себе за багатодітного батька

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:10
«Людину треба трохи зарізати» – окупант воює на Харківщині й вбиває полонених
11:30
53-річний житель Харківщини попрацював у “МВД РФ” і втік
18:55
Голова СБУ Малюк: Одного агента у рясі рф обміняли на 28 українських вояків
18:11
Голова СБУ Малюк: Працівник штабу СБУ у Харкові передавав інформацію ворогу
10:26
Втік із військовими РФ: транспортнику з Балаклії оголосили підозру

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За $7 тисяч. На Харківщині допомагали «ухилянтам» виїхати у відрядження – СБУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 18:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ перекрила 8 нових каналів втечі «ухилянтів» за кордон, серед яких був і на Харківщині.".