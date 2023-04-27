За $7 тисяч. На Харківщині допомагали «ухилянтам» виїхати у відрядження – СБУ

СБУ перекрила 8 нових каналів втечі «ухилянтів» за кордон, серед яких був і на Харківщині.

В організації злочинної діяльності викрили 10 осіб. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації за допомогою фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких «послуг» складала 7 тисяч доларів.

На Харківщині працівники СБУ повідомили про підозру жителю області, який допомагав «ухилянтам» виїхати за кордон під виглядом «службового відрядження» працівників оборонних підприємств.