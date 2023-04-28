В Харькове разворовали 150 тыс грн при ремонте больницы: обвиняют подрядчика

Будут судить директора предприятия, которая во время ремонта больницы, вероятно, завладела бюджетными деньгами.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2020 года между одной из многопрофильных больниц Харькова и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о проведении капремонта части кислородопровода одного из корпусов.

«Директор ООО-подрядчика, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, внесла ложные сведения в акты выполненных работ, включив в официальные документы работы, которые фактически не выполнялись», — отметили в прокуратуре.

Затем на основании предоставленных директором документов, на счет ООО было безосновательно перечислено почти 150 тысяч гривен бюджетных средств.

Сейчас директора предприятия обвиняют по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и составления, выдачи заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).