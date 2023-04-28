У Харкові розікрали 150 тис грн під час ремонту лікарні: судитимуть підрядника

Судитимуть директорку підприємства, яка під час ремонту киснепроводу в лікарні, ймовірно, заволоділа бюджетними грошима.

За даними Харківської обласної прокуратури, в грудні 2020 року між однією з багатопрофільних лікарень Харкова та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо проведення капремонту частини киснепроводу одного з корпусів.

«Директорка ТОВ-підрядника, знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, внесла неправдиві відомості до актів виконаних робіт, включивши в офіційні документи роботи, які фактично не виконувались», – зазначили у прокуратурі.

Потім на підставі наданих директоркою документів на рахунок ТОВ було безпідставно перераховано майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів.

Наразі директорку підприємства обвинувачують за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).