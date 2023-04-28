В «Харьковоблэнерго» рассказали о погибшем коллеге и состоянии раненых

В подорвавшемся на мине автомобиле «Харьковоблэнерго» погиб 54-летний водитель Юрий Варченко.

«Бригада Харьковского высоковольтного района электрических сетей возвращалась с места выполнения работ возле с. Токаревка, когда наткнулась на вражескую ловушку. В результате взрыва погиб 54-летний водитель общества Юрий Варченко. Остальные четыре энергетика получили травмы разной степени тяжести. Одного из пострадавших срочно прооперировали, другие находятся под наблюдением врачей», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Погибший Юрий Варченко проработал в облэнерго 20 лет — с июля 2001-го.

«Он был хорошим и добрым человеком, которого уважали коллеги. Весь коллектив общества выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Витальевича. Это большое горе – потерять самого дорогого и самого близкого человека в жизни», — написали на странице «Харьковоблэнерго» в facebook.

По информации предприятия, с начала войны, выполняя служебные обязанности, погибли три энергетика на Харьковшине, еще 12 — получили ранения.