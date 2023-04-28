В «Харьковоблэнерго» рассказали о погибшем коллеге и состоянии раненых
В подорвавшемся на мине автомобиле «Харьковоблэнерго» погиб 54-летний водитель Юрий Варченко.
«Бригада Харьковского высоковольтного района электрических сетей возвращалась с места выполнения работ возле с. Токаревка, когда наткнулась на вражескую ловушку. В результате взрыва погиб 54-летний водитель общества Юрий Варченко. Остальные четыре энергетика получили травмы разной степени тяжести. Одного из пострадавших срочно прооперировали, другие находятся под наблюдением врачей», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Погибший Юрий Варченко проработал в облэнерго 20 лет — с июля 2001-го.
«Он был хорошим и добрым человеком, которого уважали коллеги. Весь коллектив общества выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Витальевича. Это большое горе – потерять самого дорогого и самого близкого человека в жизни», — написали на странице «Харьковоблэнерго» в facebook.
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По информации предприятия, с начала войны, выполняя служебные обязанности, погибли три энергетика на Харьковшине, еще 12 — получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В подорвавшемся на мине автомобиле «Харьковоблэнерго» погиб 54-летний водитель Юрий Варченко".